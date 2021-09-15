طارق حامد يوجه رسالة لجنش بعد رحيله عن الزمالك

ودع طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، محمود جنش، حارس عرين القلعة البيضاء، بعد رحيله رسميًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لصفوف فيوتشر على سبيل الإعارة.

ونشر طارق حامد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل «آنستجرام» رسالة وداع لجنش، قائلًا:" صديق الغرفة لـ6 سنوات، سأفتقدك يا أخي".

وكان جنش قد أعلن رحيله عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عبر حسابه على «آنستجرام» قائلًا:" اليوم أعلن رحيلي عن بيتي نادي الزمالك، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم، بناءً على قرار الإدارة الفنية والمدرب".

وأضاف:" يعلم الله أنني لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق في سبيل خدمة نادي الزمالك، وأتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم".