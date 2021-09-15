محافظ جنوب سيناء يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بإدارتي دهب ونويبع

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021 / 2022 ، وذلك من 210 درجة إلى 200 درجة بإدارتي دهب ونويبع.

وأكد المحافظ في بيان له اليوم، أن هذا القرار جاء لصالح أبناء المدينتين من الطلاب، نظرًا لوجود عدد من الطلاب المقيدين بمدارس المرحلة الإعدادية التابعة لإدارة دهب ونويبع، ولم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم بالمرحلتين الأولى والثانية للقبول بالصف الأول الثانوي.

وأشار إلى أن الكثافات الطلابية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للصف الأول الثانوي العام بالمدينتين تسمح بالنزول بالحد الأدنى للقبول بتلك الإدارتين.