الكاظمي يبحث مع أبو الغيط القضايا الراهنة العربية والإقليمية

بحث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بغداد القضاياالراهنة على الساحتين العربيةوالإقليمية،بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال الكاظمي خلال اللقاء أن العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار على القطيعة والتصادم، وتابع "أن العراق يرى ضرورة اعتماد الدول العربية على نفسها، والانفتاح على تبادل وجهات النظر بين الأشقاء" ،بحسب البيان.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الجامعة العربية، في تقريب وجهات النظر، وتقليل التوترات، وفي تعزيز الحضور العربي في العراق الأمر الذي يحظى بتجاوب شعبي وسياسي.

من جانبه، أشاد أبو الغيط بعودة العراق للاضطلاع بدوره الإقليمي والعربي.

وقال أن عودة مظفرة لها انعكاساتها الإيجابية على عموم الملفات الإقليمية والعربية، ومنها ملفات تعزيز الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة.

ووفقا للبيان، جرى خلال اللقاء بحث القضايا الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية، وعموم الأوضاع في البلدان العربية، وآخر تطوّرات القضية الفلسطينية، ودور الجامعة العربية في تعزيز المسار الإيجابي ضمن هذه الملفات.