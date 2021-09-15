أقام السفير أمين مليكة سفير جمهورية مصر العربية لدى الأرجنتين، حفل استقبال بمناسبة إطلاق العدد الأول من مجلة "سفراء من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة".

ذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، أن المجلة صادرة عن منتدى ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع عدد من السفارات المعتمدة في بوينس أيرس، وتُعنى بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أنه تم إهداء العدد الأول من المجلة إلى مصر، واختيار السفير المصري لشغل منصب نائب شرفي لرئيس مجلس إدارة المجلة.

وشارك في حفل الاستقبال سيدة الأرجنتين الأولى فابيولا يانييز، ونخبة من النشطاء في مجال تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والشخصيات الثقافية والفنية الأرجنتينية البارزة.

واستعرض السفير أمين مليكة - في كلمته خلال الحفل - سياسات الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة في مجال دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمتعهم بكامل حقوقهم التي ينص عليها الدستور المصري لعام 2014، منوهًا بصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، وإلى تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بتمثيل نيابي في البرلمان المصري.

وأشاد السفير المصري، بالتجربة الأرجنتينية الرائدة في مجال إدماج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز احترام التعددية والاختلاف بشكل عام.

من جانبها، ألقت السيدة الأولى بالارجنتين كلمة أعربت فيها عن اعتزازها بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدة حرصها على تشجيع كافة المبادرات الرامية إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضة جهود بلادها على صعيد إدماجهم، وتوفير سبل الدعم والرعاية والتأهيل لهم.