تحل ذكرى ميلاد الفنان شفيق نور الدين، اليوم الأربعاء، حيث ولد في 15 سبتمبر لعام 1911م، بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وقد عرف بزعيم الفلاحين، لأن والده كان تاجر قطن كبير.

أحب نور الدين الفن منذ طفولته، حيث كان يحب المسرح كثيرا، وزاد شغفه به خلال السفريات التي اصطحبه والده فيها لبيع القطن، فكان يرتاد مسارح القاهرة، حتى نه أنشأ مسرحا بقريته الصغيرة له ولأصدقائه.

حل شفيق نور الدين ضيفا ببرنامج حديث الذكريات، مع المذيعة أمينة صبري، وهو لقاء نادر تم إذاعته عبر أثير الإذاعة المصرية في سبعينات القرن الماضي، وقد روى شفيق خلال الحوار كيف بدأ مشواره الفني، وموقف لا ينساه للفنان يحيى شاهين.

وأوضح شفيق خلال الحوار أن مشواره الفني بدأ وهو شابًا صغيرًا في عام 1933م، مؤكدًا أنه ندم على عدم إكمال دراسته، والحصول على وظيفة ثابتة، واعتماده على الفن فقط كمصدر رزقه.

ويقول شفيق: "لو كنت أكملت في الوظيفة بجانب الفن، لكان مركزي المالي أفضل الآن، فقد مررت بفترة صعبة، لم أجد أي شخص أعتمد عليه ماديا، فأهلي قاطعوني وقالولي الناس بيعايرونا بيك، لأنني أعمل بالفن، ولذلك قابلت مواقف صعبة، وكنت أقبل أدوار لم أكن لأؤديها إذا كان لدي مصدر دخل ثابت، فهناك دور قمت بآدائه مقابل أربعة جنيهات، لا أقوم بآدائه الآن مقابل 800 جنيه".

وأكد أن المنتجين كانوا يستغلونه بعدما علموا ظروفه المادية الصعبة، مشيرًا إلى أن منتج الفيلم كان يتفق معه على أجر 4 جنيهات نظير عمله بالفيلم، ولكنه كان يعطيه في النهاية جنيهان فقط، ولم يستطع نور الدين الاعتراض، فكان يعمل بأكثر من فيلم، بالرغم من التعرض للاستغلال، حتى يشعر بالأمان المادي.

وروى نور الدين، خلال اللقاء تفاصيل التحاقه بالفرقة القومية للمسرح، مشيرًا إلى أنه بالرغم من مقاطعة والده له، إلا أنه أخبر بعض الأقارب ليبلغوه بالالتحاق بالفرقة القومية للمسرح بعدما قرأ عن إعلانها لضمها لخمس موهوبين من المواطنين، وذلك لأن الفرقة حكومية، وقد شعر أنها مثل الوظيفة التي لم يعمل بها.

وكشف أنه التحق بالفرقة وكان الأول في جميع الاختبارات، سواء كان اختبارات التمثيل، إدارة المسرح، أو التلقين، ولهذا كان يعمل بالفرقة بعدة مناصب، وبالرغم من ذلك اضطرته الظروف لأن يعمل بلا مقابل لبعض الوقت، حتى استطاع أن يحصل على 3 جنيهات كراتب بعد عناء طويل.

تذكر نور الدين موقفا لا ينساه للفنان يحى شاهين قائلا، "طلعت الأول في كل اختبارات الفرقة وأتمسكوا بيا، وساعتها قبلوا يحى شاهين كممثل جديد علشان هيئته وصوته، ولكن بعدها مشوه، فراح عمل عقد تمثيل مع عزيزة أمير وهي مسافرة العراق، بس السفرية متمتش، فرجع تاني بالعقد للفرقة، على إنه ممثل كبير وبيمثل أفلام، مع إنه معملش حاجة، فدخل الفرقة وإدوله مرتب 5 جنيهات، وأنا فضلت على نفس مرتبي، وكنت باخد 3 جنيهات برضه".