"يجب السماح للأفغان والمواطنين الدوليين الراغبين في المغادرة؛ يجب أن تظل الطرق والمطارات والمعابر الحدودية مفتوحة، ويجب الحفاظ على الهدوء، يستحق الشعب الأفغاني أن يعيش في أمان وأمن وكرامة. ونحن في المجتمع الدولي على استعداد لمساعدتهم"، هذا ما جاء في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي في 15 أغسطس الماضي، ولكن ماذا عن أرض الواقع؟

مواجهة المخاطر من أجل عبور الحدود

منذ عام 2015، التمس أكثر من 570 ألف مواطن أفغاني الحماية في الاتحاد الأوروبي، ولا يزال الآلاف منهم عالقين في البوسنة والهرسك، بعد أن واجهوا محاولات القبض عليهم على يد الشرطة الكرواتية على حدود الاتحاد الأوروبي، بحسب بينيديتا زوتشي، باحثة في أزمة اللاجئين على حدود أوروبا، جامعة كوين ماري البريطانية.

البوسنة والهرسك ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولا في منطقة شنجن، لذلك يتقدم عدد قليل فقط من المهاجرين بطلب للحصول على اللجوء هناك، تحاول الغالبية العظمى المرور من أجل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث لديهم فرصة أفضل للحصول على اللجوء.

تنتهك عمليات الإعادة - من بين قوانين أخرى - حظر الطرد الجماعي المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تحدد الطرد الجماعي باعتباره "أي إجراء يجبر الأجانب، كمجموعة، على مغادرة بلد ما، إلا إذا تم اتخاذ هذا الإجراء على أساس فحص معقول وموضوعي للحالة الخاصة لكل فرد أجنبي من المجموعة"، وفق ما ذكرته زوتشي لموقع "ذا كونفيرزيشن".

وسجلت شبكة مراقبة العنف عبر الحدود 110 شهادات عن عمليات صد طالت 1656 شخصًا في عام 2020 وحده، وتعرض ما يقرب من 90% من الحالات لبعض أشكال المعاملة المهينة أو التعذيب.

يصل الأفغان إلى هذه الحدود مع لاجئين سوريين وإيرانيين وعراقيين وباكستانيين، يحاولون القيام بما يسمى "اللعبة"، حيث يستخدم اللاجئون هذا التعبير لوصف محاولة عبور الحدود سيرًا على الأقدام، و تتكون "اللعبة" من أيام وليالي المشي في الغابة التي تربط الحدود الوطنية، ويستغرق السفر من الحدود البوسنية إلى إيطاليا 20 يومًا على الأقل، يواجهون خلالها درجات حرارة منخفضة وحيوانات برية ونقصًا في الغذاء والماء من ناحية، والخوف من عمليات صد الشرطة من ناحية أخرى.

شهادات من الحدود

أمير يسافر منذ خمس سنوات، غادر أفغانستان عندما غزت طالبان قريته، ذهب إلى تركيا وعمل لمدة ثلاث سنوات في مصنع، عندما انتهت أوراقه المؤقتة، كان يخشى الترحيل وواصل رحلته إلى البوسنة، وحاول تجربة اللعبة 27 مرة ولم ينجح.

أما علي، ذو 26 عامًا من كابول، لم يتمكن من التحدث إلى والده الذي يعيش في العاصمة الأفغانية بمفرده، ولم يكن يحب الطالبان ولا يعرف عنه أي معلومات حاليا أو ماذا حدث له، حيث استولت الشرطة الكرواتية على هاتفه، وليس لديه المال لشراء هاتف آخر ولا يعرف ما إذا كان والده على قيد الحياة أم لا.

تقول زوتشي، إن غالبية المحاصرين في البوسنة والهرسك يقيمون في ما يسمى بـ "مخيمات الغابة" المنتشرة حول طرق المقاطعات التي تربط مدن بيهاتش وكازين وفليكا كلادوشا أو في مراكز الاستقبال المؤقتة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، إنهم يعيشون في ظروف مروعة، بعيدًا عن المراكز الحضرية، وغالبًا ما لا يحصلون على مياه جارية أو كهرباء.

وهناك حوالي 15 عائلة أفغانية تعيش بين قريتي بوجينا وستورليك، على الحدود البوسنية مباشرة، ووجدوا المأوى في أنقاض المنازل المهجورة بعد حرب البوسنة.

علقت زوتشي: "تذكرنا قصص هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في طي النسيان على الحدود بأن الأزمة الأفغانية، رغم أنها حادة حاليًا ليست جديدة، ويبدو استياء الاتحاد الأوروبي بشأن ما يحدث في أفغانستان أجوفًا عندما يتم وضعه في سياق عدم الرغبة المستمرة في معالجة الوضع الراهن".