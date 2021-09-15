النائبة نجلاء باخوم تدعم مهرجان مسرح الجنوب

قالت الدكتورة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فرصة مهمة لاستثمار واكتشاف المواهب الفنية فى الأقاليم المصرية خاصة أن المهرجان يتوجه إلى كل الفئات العمرية، وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ورعايته لهم.

وأضافت باخوم، في تصريحات صحفية اليوم، أن المهرجان على مدى خمس دورات استطاع أن يعيد تشكيل الوعى لدى أهالى الصعيد، وقاميه بتدريب ودعم الموهبيين بالإضافة إلى توفير فرص كثيرة لهم لاظهار مواهبهم الفنية داخل مصر وخارجها فضلا عن الدعم المستمر الذى ساعد الفرق المستقلة فى استمرارها بتقديم أعمالها الفنية.

وأوضحت باخوم، أن أهم أسباب نجاح المهرجان هو دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر الثقافة والفنون بكل القرى والنجوع، ودعمه الكبير للشباب المصرى أيضا، خاصة أن المهرجان يقدم كل فعالياته فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية الذى أعلن دعمه لمؤسسات المجتمع المدنى من خلال إعلانه عام 2022 هو عام المجتمع المدنى.

وأعلنت الدكتورة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، دعمها ومساندتها القوية للمهرجان حتى يستمر فى تحقيق أهدافة التى تخدم كل أهالى الصعيد.