أحمد موسى يهاجم الإدارة الأمريكية: «المساعدات بتاعتكم بتعملنا إيه؟»

قلّل الإعلامي أحمد موسى، من أهمية المساعدات الأمريكية لمصر، قائلًا: "كل ما يكون عند الأمريكان يتكلموا عن المساعدات.. المساعدات بتاعتكم بتعملنا إيه".

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن إنفاق الدولة على تطوير القرى خلال ثلاث سنوات يُقدَّر بـ 700 مليار جنيه، بما يوازي أكثر من 35 مليار دولار.

وتابع: "الأمريكان بيقولوا إنهم هيمنحوا مصر 170 مليون دولار وهيقطعوا عنها 130 مليون دولار"، مشيرًا إلى معلومات أوردتها شبكة "cnn" الأمريكية تحدثت عن أن ستحجز الـ130 مليونا بشكل مؤقت شريطة إسقاط مصر للمحاكمات والاتهامات الموجهة ضد من يُوصفون بالنشطاء، وفق تعبير موسى.

وتساءل عن مدى تسليط واشنطن الضوء على قرار المستشار علي مختار قاضي التحقيق الذي يباشر التحقيق في قضايا منظمات المجتمع المدني، والذي حفظ التحقيقات لـ68 منظمة.

وأكّد موسى أن ما تفعله الإدارة الأمريكية يعتبر تدخلًا في القضاء المصري، معقّبًا: "الـ 100 مليون دولار مش هيفرقوا معانا ولا المليار هيفرق معانا.. لا كان ولا هيكون".