 وزير الإعلام اللبناني: لا خلافات بين الوزراء.. والروح الإيجابية تسود الاجتماعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الإعلام اللبناني: لا خلافات بين الوزراء.. والروح الإيجابية تسود الاجتماعات

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 5:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 5:19 م

نفى جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، اليوم ما تردد حول وجود خلافات بين الوزراء حول مسودة البيان الوزراي التي تم الانتهاء منها لمناقشتها غدا الخميس، في اجتماع للحكومة بكامل أعضائها في قصر الرئاسة ببعبدا لإقرار البيان بصيغته النهائية.

وأكد قرداحي، في تصريحات له بمقر رئاسة الوزراء اللبنانية "السراي الحكومي"، أن هناك تفاهما بين جميع الوزراء ، مشددا على أن الروح الإيجابية تسود جميع الاجتماعات التي تعقدها هذه حكومة.

وأوضح أن هناك عزما على معالجة كل مشاكل لبنان بأقصى سرعة، والأولوية لتأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين، مشيرا إلى أن البيان الوزاري يمكن الاطلاع عليه بعد إقراره في مجلس الوزراء غدا، مشددا على أن لبنان لم يعد يحتمل تأخير.


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