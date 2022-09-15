المملكة المتحدة تقرر مواصلة تعليق عمليات التفتيش الحدودية مع أيرلندا الشمالية

اتخذت المملكة المتحدة قرارا أحاديا بمواصلة تعليق عمليات التفتيش الحدودية على المنتجات الزراعية والسلع الأخرى التي تدخل أيرلندا الشمالية.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن قرار تعليق عمليات التفتيش الحدودية على المنتجات الزراعية والسلع الأخرى التي تدخل أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة من المرجح أن يثير عداء الاتحاد الأوروبي.

وأخطرت لندن بروكسل بقرارها اليوم في رد رسمي على 7 دعاوى رفعها الاتحاد الأوروبي بشأن الفشل المزعوم للمملكة المتحدة في الامتثال لبروتوكول أيرلندا الشمالية حيث يتوقع أن تطلب المملكة المتحدة أيضا عقد لجنة متخصصة كاملة معنية ببرامج الاتحاد الأوروبي لدعوى تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الأسبوع المقبل.

من جانيه، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، "إنها بحاجة إلى وقت للنظر في الرد"، موضحا أنهم تلقوا ردا من المملكة المتحدة وسيتم تحليل الرد قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي والأيرلنديين يأملون في اغتنام فرصة رأب الصدع بعد التذكيرات بدور الملكة إليزابيث الثانية في المصالحة مع أيرلندا وقبيل اجتماع محتمل بين رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس والرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة أن المملكة المتحدة تعتقد أن استمرار فترة السماح لفحص البضائع سيخلق المساحة اللازمة لإيجاد حلول للخلاف الذي طال أمده مع بروكسل ما يعني أن المنتجات الزراعية من بريطانيا يمكن الاستمرار في توصيلها إلى المتاجر في أيرلندا الشمالية دون إجراء فحوصات مادية للتأكد من امتثالها لمعايير الاتحاد الأوروبي.