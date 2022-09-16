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البيت الأبيض ينتقد أسلوب تعامل حكام الولايات الجمهوريين مع المهاجرين

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 11:49 م | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 11:49 م

انتقد البيت الأبيض جهود حكام الولايات الجمهوريين لنقل المهاجرين على متن حافلات إلى العاصمة واشنطن وجيوب أخرى يحكمها مسؤولون ديمقراطيون دون إخطار مسبق، ووصفها بالأعمال السياسية "القاسية" و"المخزية"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ووصلت اليوم حافلتان أرسلهما جريج أبوت حاكم تكساس بالقرب من منزل نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وجاء وصول الحافلتين عقب إرسال رون ديسانتيس حاكم فلوريدا مهاجرين أمس الأربعاء، على متن طائرتين إلى جزيرة مارثاز فينيارد الواقعة قبالة ساحل ماساتشوستس المعروفة بأنها منتجع فاخر للرؤساء والمصطافين الأثرياء.

واتهمت كارين جان- بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أبوت في مؤتمر صحفي بإخطار قناة "فوكس نيوز" بوصول الحافلتين وعدم مناقشة الأمر مع وزارة الأمن الداخلي أو سلطات مدينة واشنطن

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