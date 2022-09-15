كندا تعلن مطابقة التبرعات المقدمة لباكستان وترسل 25 مليون دولار إضافية

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الأربعاء، مطابقتها التبرعات المقدمة من الكنديين لمساعدة شعب باكستان على التعافي من الفيضانات الهائلة - على الرغم من أن حجم المساعدة التي تقدمها أقل بكثير مما تعهدت به أوتاوا بعد فيضانات أقل حدة في عام 2010.

وقال رئيس الوزراء جستن ترودو إن التبرعات المقدمة لإحدى وكالات الإغاثة الـ 12 التي يتألف منها التحالف الإنساني ستتم حتى 28 سبتمبر، بحد أقصى 3 ملايين دولار.

وترسل كندا 25 مليون دولار أخرى إلى باكستان للاستجابة للفيضانات ودعم مشاريع التنمية، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار أعلن عنها الليبراليون الشهر الماضي.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "سنواصل البحث عن طرق أخرى يمكننا المساعدة بها". ووصف فيضانات باكستان بأنها "كارثة مناخية مروعة".

وتضرر أكثر من 33 مليون شخص من الفيضانات ومع وجود الكثير من الأراضي الزراعية في البلاد مغمورة تحت الماء، وتحذر الحكومة الباكستانية من نقص وشيك في الغذاء.