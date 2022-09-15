رئيسة النواب الأمريكي تعتزم السفر إلى أرمينيا قريبا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعتزم السفر إلى أرمينيا قريبا.



وعلى جانب آخر ، أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، مقتل 71 من جنودها في المواجهات الأخيرة مع أرمينيا، في حصيلة رسمية جديدة.



وقالت أذربيجان، إن 21 جنديا إضافيا قتلوا في المواجهات الحدودية مع أرمينيا خلال الأسبوع الراهن، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف العسكريين الأذربيجانيين إلى 71 جنديا.



ويعكس تجدد القتال ليلا الأوضاع المتفجّرة بين أرمينيا وأذربيجان، وسط تحميل متبادل للمسؤولية عن التصعيد؛ فيريفان اتهمت القوات الأذربيجانية بأنها حاولت "التقدم" داخل أراضي أرمينيا باستخدام "المدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة ورشاشات من العيار الثقيل"، فيما اتهمت أذربيجان التي تكبدت "خسائر"، أرمينيا بإطلاق قذائف هاون على مواقعها.