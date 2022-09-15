وزير الخارجية الأمريكي يشيد بمرونة السلفادور وشعبها في مواجهة كورونا

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمرونة السلفادور وشعبها في مواجهة جائحة كورونا، بدعم من الشعب الأمريكي وتبرعاته بالإمدادات الطبية وأكثر من ثلاثة ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا.

وأكد بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/ بمناسبة عيد استقلال السلفادور، التزام واشنطن بالعمل مع سان سلفادور على الأولويات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتعزيز الأمن والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي وإدارة الهجرة بطريقة إنسانية.

وقال إن شعبي السلفادور والولايات المتحدة يتشاركان رابطة فريدة من الصداقة والعلاقات الأسرية والشراكة، مضيفا أن مواطني السلفادور يسعون إلى تحقيق الأمن والازدهار لعائلاتهم والقدرة على الاحتفال بحرياتهم، وهي تطلعات يطمح إليها شعب الولايات المتحدة كذلك.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة تنضم إلى السلفادور في الاحتفال بمرور 201 عام على استقلال وإنجازات السلفادور وتطلعاتها إلى مستقبل يتسم بالأمن والظروف الاقتصادية والديمقراطية.

واختتم بيانه قائلا: بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أهنئ السلفادور بعيد استقلالها الـ201.