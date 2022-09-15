قال أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون بالأقصر، إن سماء الأقصر شهدت اليوم تحليق 21 رحلة بالون طائر فوق سماء المحافظة، تقل على متنها 42 سائحا من مختلف الجنسيات.



وأوضح ممثل اتحاد شركات البالون، في تصريح اليوم الخميس، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، مشيرا إلى أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.



وأشار إلى أن الأقصر تعد أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال؛ لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، مؤكدا التزام جميع الشركات العاملة في البالون، بتعليمات الطيران المدني، وتحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، منها تعقيم البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات ملتزمة بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني.