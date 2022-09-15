قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل محمد عادل واستمرار حبسه

قررت الدائرة الخامسة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل محمد عادل أحد مؤسسي 6 إبريل، الصادر بجلسة أمس في القضية رقم 4118 لسنة 2018.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قررت فى جلسة أمس الأربعاء، إخلاء سبيل محمد عادل، بكفالة 4 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018، وقررت النيابة الاستئناف على القرار وتم تحديد اليوم الخميس، لنظر استئناف النيابة حيث تم قبول قرار النيابة.

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.

ويحاكم عادل على ذمة 3 قضايا، أخلي سبيله فقط في واحدة والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.