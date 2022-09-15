فايزر تنتج جرعة دوائية لمكافحة 5 أنواع من البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا

أظهرت جرعة دوائية من إنتاج شركة فايزر الأمريكية للأدوية، تكافح خمسة أنواع من البكتيريا المسببة لمرض التهاب السحايا، ونجحت في تجارب المرحلة الأخيرة على البشر، أنها مجدية تماما بالإضافة إلى منتجين منفصلين يستهدفان نفس مسببات المرض.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان الشركة اليوم الخميس، أن الجرعة التجريبية "من أيه بي سي دبليو واي" منعت مجموعات (أيه وبي وسي ودبليو وواي) للبكتيريا المسببة للمرض لأفراد أصحاء تتراوح أعمارهم بين 10 و25 عاما، بنفس فعالية لقاحات مرخصة حاليا.

وتتسبب هذه المجموعات في معظم مرض السحايا بالمكورات السحائية الغازية.

ومرض المكورات السحائية هو عدوى بكتيرية نادرة وخطيرة يمكن أن تغزو الدماغ والحبل الشوكي والدم، وتودي بحياة حوالي واحد من بين 7 أشخاص مصابين.

وقالت فايزر إن الجرعات التي تكافح مجموعات (أيه وسي ودبليو وواي)، حصلت على ترخيص حاليا، ويتم بيعها بشكل منفصل عن اللقاح المضاد لمجموعة (بي)، مشيرة إلى أنه لا يوجد لقاح منفرد متاح لمكافحة جميع الأنواع الخمسة المسببة للمرض.