اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 19 مليار دولار خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع العجز التجاري لليابان الشهر الماضي إلى مستوى قياسي قدره 8ر2 تريليون ين (19 مليار دولار) بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة مع تراجع الين أمام الدولار.

وتشير البيانات إلى استمرار العجز التجاري للبلاد للشهر الـ 13 على التوالي، حيث تعاني اليابان من فقر الموارد الطبيعية رغم أنها تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وزادت واردات اليابان الشهر الماضي بنسبة 9ر49% إلى 9ر10 تريليون ين، وهي أكبر زيادة للواردات منذ بدء تسجيل البيانات في 1979، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي. كما زادت الصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 22% إلى 8 تريليونات ين تقريبا.

يذكر أن الحرب الروسية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي على مستوى العالم. في الوقت نفسه فإن التراجع السريع لقيمة الين أمام الدولار أضاف المزيد من المشكلات للتجارة الخارجية لليابان مع ارتفاع قيمة فاتورة الواردات.