توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ومنظمة شنجهاي للتعاون



شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في فاعليات قمة منظمة شنجهاي للتعاون التى انطلقت اليوم الخميس في سمرقند عاصمة أوزباكستان وتستمر أعمالها لمدة يومين.



وجاءت مشاركة وفد الجامعة العربية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي والمشرف على قطاع الشؤون السياسية الدولية، وعضوية الوزير المفوض دكتور محمد بن صديق مدير إدارة آسيا وأستراليا، بناء على تكليف من الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، وتلبية لدعوة جمهورية أوزبكستان.



وقد تم على هامش أعمال هذه القمة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمنظمة شنجهاي للتعاون، حيث وقع هذه المذكرة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد، وعن منظمة شنجهاي للتعاون زانج مينج الأمين العام للمنظمة.



وتُعد هذه المذكرة الأولى من نوعها بين المنظمتين، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات المتفق عليها والتشاور والتنسيق حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .