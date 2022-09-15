روسيا تندد بعدم دعوتها لجنازة الملكة إليزابيث

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نددت موسكو بسلوك "غير أخلاقي" للمملكة المتحدة تجاهها، وذلك بعدما قرّرت لندن عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستغلال المأساة الوطنية التي أصابت في الصميم ملايين الأشخاص في العالم لغايات جيوسياسية لتسوية حسابات" مع بلدنا، سلوكا "غير أخلاقي".

وأضافت زاخاروفا إنه سلوك "تجديفي حيال ذكرى إليزابيث الثانية".

وندّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بما اعتبرته استخدام المملكة المتحدة الهجوم الروسي على أوكرانيا "ذريعة" لعدم توجيه الدعوة إلى مسئولين روس لحضور جنازة الملكة الراحلة التي ستقام في لندن في 19 سبتمبر.

وفي مؤشر يدل على نبذ الغرب لها، لم تُدع لا روسيا ولا حليفتها بيلاروسيا ولا بورما لحضور جنازة الملكة التي توفيت الخميس الماضي عن 96 عاما.

وقالت زاخاروفا "النخب البريطانية تقف بجانب النازيين"، في إشارة إلى الدعم الكبير الذي تقدّمه لندن لكييف عسكريا وماليا لمواجهة العملية الروسية للأراضي الأوكرانية.

وجنازة إليزابيث الثانية التي ستقام في كنيسة دير وستمينستر الأسبوع المقبل هي حدث دبلوماسي بارز من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من مئة ملك وقادة دول وشخصيات.