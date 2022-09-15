القبض على شخص بتهمة ترويج المواد المخدرة في التبين

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل عُثر بحوزته على سلاح ناري ومواد مخدرة بدائرة قسم شرطة التبين.

وبدأت الواقعة بورود معلومات إلى المقدم عز المليجي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام المدعو "م.أ"، عاطل ومقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وعثر بحوزته على سلاح ناري محلي الصنع، وكمية من المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.