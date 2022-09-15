زاخاروفا تنتقد قرار المملكة المتحدة عدم دعوة روسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن قرار السلطات البريطانية عدم دعوة روسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية عمل غير أخلاقي على الإطلاق.

وأضافت المتحدثة - في بيان - أن "وزارة الخارجية البريطانية أبلغت السفارة الروسية في لندن بقرارها الامتناع عن دعوة روسيا ، بما في ذلك كبار مسؤولي السفارة، لحضور مراسم الحداد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وتابعت "نعتقد أن محاولة المملكة المتحدة الاستفادة من مأساة وطنية لمست قلوب الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم من أجل تصفية الحسابات معنا خلال أيام الحداد أمر غير أخلاقي للغاية".