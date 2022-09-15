الملكة إليزابيث الثانية: 6 ملايين شخص تتبعوا مسار الطائرة التي نقلت النعش الملكي

وقال موقع فلايت تريدر 24 إن 4.97 مليون مستخدم تمكنوا من تتبع مسار الطائرة التي حملت جثمان الملكة بينما شاهد المسار عبر بث على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب 296 ألف شخصا.

وكسر هذا العدد من المتابعين لمسار الطائرة البريطانية الرقم القياسي الذي حققه تتبع الطائرة التي كانت تحمل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الشهر الماضي، إذ تتبع مسارها 2.2 مليون مستخدم عبر الخدمة التي يوفرها هذا الموقع الإلكتروني.

وحُمل نعش الملكة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من طراز غلوبماستر C-17، وذلك بعد خروج الجثمان من كاتدرائية القديس جايلز في إدنبره.

وكانت الطائرة تحمل شارة تعريفية " Kittyhawk" التي كانت تستخدم في تسمية أي رحلة جوية تحمل الملكة على متنها.

وكانت الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة الراحلة، وزوجها تيموثي لورانس مع نعش الملكة على متن الطائرة الحربية، إذ صرحت الأميرة بأنها محظوظة لوجودها مع "الأم العزيزة" في الساعات الأخيرة من حياتها.

وقالت الأميرة البريطانية: "كان شرفا وامتيازا لي أن أرافقها في رحلاتها الأخيرة".

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس ووزير الدفاع البريطاني بين والاس بين كثيرين في انتظار قدوم نعش الملكة الذي هبطت به طائرة سلاح الجو البريطاني التي هبطت قبل الساعة السابعة مساء بتوقيت بريطانيا الصيفي.