بوتين يعلن عن اتفاقية تعاون كبيرة بين روسيا وإيران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن العمل على اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا وإيران في مراحله الأخيرة.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف بوتين، في لقاء جمعه مع رئيسي على هامش أعمال قمة شنغهاي، إن «العمل على اتفاقية كبيرة جديدة بين روسيا وإيران، والتي ستمثل علاقة التعاون، في مراحله الأخيرة».



وأشار بوتين، إلى أن العديد من مشاريع روسيا وإيران تمضي قدما بفضل دعم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وموسكو مهتمة بدعمه أكثر.



وقال بوتين: «أتذكر كيف استقبلنا المرشد الأعلى لإيران بحرارة في طهران مؤخرا، بفضل دعمه، هناك العديد من المشاريع تمضي قدمًا. نحن مهتمون بدعمه في المستقبل. أرجو أن تنقلوا إليه أطيب تمنياتي».



وكان بوتين قد التقى خامنئي في 22 يوليو خلال زيارة رسمية إلى إيران.