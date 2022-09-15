ضبط 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الغربية

تمكنت شرطة السياحة والآثار، من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالغربية.



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار حفر وتنقيب (6 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) عن الآثار بمسكن أحدهم الكائن بدائرة مركز شرطة طنطا.



بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر على (حفرة بعمق يصل إلى حوالى 17 مترا مبطنة بالصاج من الداخل وبها سلم حديدى)، كما تم ضبط (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر، مجموعة من كسر الفخار وأجزاء من الأحجار غير منتظمة الأشكال والأحجام يشتبه فى كونها أثرية).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.