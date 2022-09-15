قرار جمهوري بتخصيص أكثر من مليون فدان لمشروعات الاستصلاح الزراعي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2022، بتخصيص مليون و135 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها هذا الشأن.

وتضمن القرار 3 مساحات أراضي بناحية المراشدة بمحافظة قنا، تبلغ مساحة الأولى 8 آلاف و781 فدانا، وتبلغ مساحة الثانية 10 آلاف و441 فدانا، وتقدر المساحة الثالثة بنحو ألف فدان.

كما تضمن القرار تخصيص مساحة 182 ألف فدان بناحية الفرافرة القديمة، نقلاً من الأراضي المخصصة لإقامة مطار الفرافرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 397 لسنة 2001، وفي الفرافرة أيضاً، تضمن القرار مساحة تقدر بحوالي 199 ألف فدان.

وتضمن القرار أيضاً مساحة تقدر بأكثر من 255 ألف فدان ناحية امتداد غرب المنيا، بالإضافة إلى حوالي 295 ألف فدان بناحية المغرة بجنوب مدينة العلمين بمحافظة مطروح، وأكثر من 33 ألف فدان بناحية أبار توشكى، و151.5 فدان بناحية غرب منفلوط والقوصية بأسيوط.

وينص القرار على أن تحتفظ القوات المسلحة بالمساحات المملوكة لها داخل حدود هذا القرار.