بولندا تضع سقفا لأسعار الكهرباء للمنازل

قدمت الحكومة البولندية اقتراحا لتثبيت أسعار الكهرباء للمنازل خلال العام المقبل في خطوة يمكن أن تكلف الخزانة العامة أكثر من 30 مليار زلوتي (4ر6 مليار دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا القول إن البولنديين سيدفعون خلال العام المقبل نفس أسعار الكهرباء التي يدفعونها خلال العام الحالي، إذا لم يزد استهلاكهم عن 2000 كيلووات/ساعة.

وترى الحكومة أن استهلاك نحو ثلثي المنازل البولندية في هذا النطاق.

في الوقت نفسه، سيتولى جهاز تنظيم الكهرباء في بولندا تحديد سعر الكهرباء للكميات التي تزيد على 2000 كيلووات/ساعة في وقت لاحق، في حين ستقدم الحكومة تخفيضات للأسر التي تخفض استهلاكها من الكهرباء بنسبة 10% أو أكثر.

يأتي هذا البرنامج في الوقت الذي تتراجع فيه شعبية الحكومة البولندية قبل الانتخابات العامة المقررة، حيث يشعر الناخبون بالغضب بعد وصول معدل تضخم أسعار المستهلك إلى حوالي 16%.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي اليوم إن "البولنديين يتحملون تكلفة سياسة الطاقة الخطأ في الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا.. مساعدة المواطنين على تجاوز هذه الأوقات الصعبة تعتبر مصلحة وطنية. وفي حالة أخرى سنرى أسعار الطاقة ترتفع بمقدار ثلاثة أو أربعة أمثال".