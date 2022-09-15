الأقصر تواصل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بإقرار ضوابط وتوريد الكتب

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد تتم على قدم وساق؛ لضمان تقديم أفضل خدمات للطلاب، ولحل عدد كبير من الأزمات التي تواجهم.

وأضاف خالد، لـ"الشروق"، أنه يتم حاليًا التشديد على عدة ضوابط منها الحضور إلى المدرسة في التوقيت المحدد، والانتهاء من الجدول المدرسي، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة داخل وخارج المدرسة، ومراجعة عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدرسة وتفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس مع بداية الدراسة وعدم جمع أي مبالغ مالية تحت أي مسمي من الطالب أو ولي الأمر.

وأكد خالد على تكثيف المرور المفاجئ على كل المدارس في هذه الفترة للتأكد من تلافي أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كل الاحتياجات، وإجراءات السلامة والحماية المدنية، وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة، حرصًا على سلامة العملية التعليمية وراحة وأمان أبناء المحافظة من المعلمين والعاملين والطلاب.

وأشار إلى استمرارية أعمال المديرية في تنفيذ خطتها لتطوير المدارس وإنشاء عدد جديد منها سيدخل الخدمة هذا العام، بجانب رفع كفاءة المدارس الموجودة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فضلًا عن خطتها في توزيع جميع المعلمين على المدارس المختلفة التي بها عجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد، وحصر جميع معلمي المواد.

واستطرد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه يتم أيضًا حاليًا متابعة أعمال توريد الكتب المدرسية، لضمان وصولها للطلاب في الأسبوع الأول من العام الدراسي.