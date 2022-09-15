رئيس إيران: حولنا التهديدات إلى فرص رغم العقوبات الجائرة

اعتبر رئيس إيران إبراهيم رئيسي، أن العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، ضمن أولويات إيران الاقتصادية والتجارية، مضيفًا أن طهران تتعامل مع كل العالم، لكنها تولي اهتماما خاصا بدول الجوار.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الخميس، أكد رئيسي، خلال استقباله عدد من رجال الاعمال والنشطاء الاقتصاديين الإيرانيين في أوزبكستان، على تسهيل التبادل المالي بين البلدين.

وأضاف: «على المصرف المركزي ومصرف التصدير دراسة المشاكل التي تعترض تسهيل التبادل المالي ومعالجتها على وجه السرعة، كي لا يواجه رجال الأعمال أي مشكلة في التبادل المالي».

واعتبر تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وأوزبكستان بنسبة أربعة أضعاف، هدفا مشتركا بين طهران وطشقند، قائلًا إنه أكد أهمية توطيد العلاقات الثنائية، خلال لقائه مع نظيره الأوزباكستاني.

وتابع: «نتعامل مع العالم لكن نولى اهتماما خاصا بدول الجوار، لأن هناك أواصر ثقافية واقتصادية تربط إيران بهذه الدول»، مشيرًا إلى أن توسيع خطوط السكك الحديدية، يأتي ضمن جدول أعمال الحكومة لأنه يسهم في تسهيل عمل رجال الأعمال إلى حد كبير.

وأشار إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بفشل سياسة الضغط القصوى، مصرحًا بأن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت من تحويل التهديدات إلى فرص، رغم فرض العقوبات الجائرة عليها».