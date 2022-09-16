روسيا: قرار الطاقة الذرية بشأن «زابوريجيا» يظهر عدم حصوله على أغلبية الأصوات

قال مكتب الممثل الدائم لروسيا في المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الخميس، إن الصين وبعض الدول الأخرى لا تؤيد القرار المناهض لروسيا بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الذي أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن بيان للمكتب جاء فيه "صوتت روسيا والصين ضد هذه الوثيقة. وامتنعت بوروندي وفيتنام ومصر والهند وباكستان والسنغال وجنوب أفريقيا عن التصويت"، مضيفا أنه بالتالي فإن الغالبية "رفضوا دعم هذا المشروع".

وذكرت وسائل إعلام غربية - في وقت سابق اليوم - أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قرارا في اجتماع خلف الأبواب المغلقة، بموافقة 26 صوتا، يدعو روسيا إلى "الوقف الفوري لجميع الإجراءات ضد وفي محطة زابوريجيا للطاقة النووية". وقال المجلس إن وجود القوات الروسية في محطة زابوريجيا يزيد من مخاطر وقوع حادث نووي.

يشار إلى أنه تم تقديم القرار من قبل كندا وبولندا نيابة عن أوكرانيا، التي ليست عضوا في مجلس الوكالة.