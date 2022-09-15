إزالة التعديات والأكشاك والمنشآت المخالفة بحرم الدائري ببشتيل بأوسيم

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أعلنت محافظة الجيزة، شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق الدائري بمدينة أوسبم ورفع اشغالات الباعة الجائلين وضبط المخالفين، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعه جهود رفع المخلفات وتحسين مستوي النظافة ومنع التعديات على الطريق العام.

وأوضحت المحافظة، أن الحملة أسفرت عن رفع كافة الاشغالات والتعديات بحرم الطريق الدائري بنطاق المركز، وإيداع المضبوطات المخازن، وجار تحرير المخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وأشارت المحافظة، إلى أنه تم تجريد ورفع الأتربة بمطلع الطريق الدائري ومطلع كوبري الضبعة بنطاق بشتيل، ورفع كفاءة المنطقة بحرم الطريق الدائري وكوبري الضبعة بنطاق مركز ومدينة أوسيم.