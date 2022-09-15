الجيش الأوكراني يعلن تدمير معدات عسكرية روسية

أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية الجنوبية، اليوم الخميس، إسقاط قاذفة قنابل روسية من طراز "سو-24 إم"، بالإضافة إلى تصفية 33 من القوات الروسية وتدمير العشرات من المعدات العسكرية، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.



وجاء في بيان للقيادة العسكرية الجنوبية "أن الوضع في منطقة العمليات في اتجاه جنوب لا يزال متوترا بشكل مطرد، معارك المواقع مستمرة حيث تواصل قوات دفاعنا تحسين موقعها التكتيكي والحصول على موطئ قدم في الأراضي المحررة"، حسبما أوردت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.



وأضاف البيان، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 13 غارة على مواقع روسية.. أكملت وحدات الصواريخ والمدفعية 285 مهمة إطلاق نار".



وأكدت القيادة الأوكرانية، مقتل 33 من القوات الروسية، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين من طراز "سو25 إس".



وفي سياق متصل، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن روسيا تركز جهودها للسيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل، والاحتفاظ بالأراضي التي تم السيطرة عليها، وتعطيل التحركات النشطة للقوات الأوكرانية في مناطق معينة.



واتهمت أوكرانيا، القوات الروسية بمهاجمة منازل المدنيين والبنية التحتية، مشيرة إلى أن البنية التحتية لأكثر من 30 مستوطنة تضررت من الضربات الجوية والصاروخية.



وقالت السلطات الأوكرانية، إن روسيا نفذت ثماني ضربات صاروخية، فيما شنت 19 غارة جوية وأطلقت 86 صاروخا من طراز "إم إل آر إس" مستهدفة مواقع مدنية وعسكرية عبر الأراضي الأوكرانية.