أطلقت شركة ميوزيك يارد لصاحبها الملحن إيهاب عبد الواحد، بالتعاون مع شركة "ميوزك هب" أغنية جديدة تحمل اسم "ليل ونهار"، من ألبوم "مراحل" لباند "زمكان" والأغنية غناء أحمد الصدفي ويوسف عيد، وألحان يوسف عيد وكلمات هبة الغمراوي، وتوزيع مهاب سامي وإخراج نور خالد وميكس وماستر فهد.

يناقش ألبوم "مراحل" مشاكل وقضايا الشباب المختلفة في مراحل بداياتهم وطريقة تعاملهم معها، وأغاني الألبوم مرتبطة ببعضها، وتعتبر أغنية "ليل ونهار" ثاني تعاون بين شركة ميوزيك يارد وباند "زمكان"، بعد النجاح الذي حققوه في فيديو كليب "فهلوة".

وتبين في كليب "فهلوة" ظهور لون مختلف في المزيكا وشكل مختلف تماما عن الذي اعتاده الجمهور وحقق نجاحا في الساعات الأولى من طرحه، وكانت الأغنية من كلمات وألحان أمير يوسف، وتوزيع مهاب سامي ومكساج وماستر فهد.

يتكون باند "زمكان" من أربع شباب وهم أحمد الصدفي ويوسف عيد ومصطفى البدري ومحمد التنير.

يذكر أن آخر أعمال إيهاب عبد الواحد، أغنية "غلبان" مع النجمة أصالة والتي حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وملايين المشاهدات على اليوتيوب، وأيضا أغنية "زين" مع الفنان أحمد سعد.