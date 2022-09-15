وزير الدفاع الإيطالي: لا تراجع عن دعم أوكرانيا

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن روما لن تتراجع عن دعم أوكرانيا في التصدي للغزو الروسي للبلاد.

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية، اليوم الخميس، أن جويريني قال في مقابلة صحفية: "حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مأساة تسبب سقوط ضحايا، ومعاناة للمدنيين، في المقام الأول. كان هدفنا ولا يزال دعم أوكرانيا، ومساعدة شعبها في الدفاع عن نفسه ضد عدوان غير مبرر".

وعبر الوزير، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، عن قلقه إزاء مواقف بعض قادة الأحزاب قبل الانتخابات المقررة في البلاد يوم 25 سبتمبر، وبصفة خاصة تجاه قضايا مثل الحرب على أوكرانيا.

وأشاد جويريني بالهجوم الأوكراني المضاد و"البطولي" ضد القوات الروسية، واعتبر أنه يكشف أن أهداف الاستراتيجية الروسية "قد فشلت".

وتابع: "بالطبع العقوبات المفروضة على روسيا والمساعدات المقدمة لأوكرانيا كانت، وستظل، مهمة للغاية".

وذكر أن التزام المجتمع الدولي بدعم كييف شرط مسبق لتحقيق سلام يعيد احترام مبادئ القانون الدولي.