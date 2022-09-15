إعادة تسمية مطار في شمال فرنسا ليحمل اسم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

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تعاد تسمية المطار الواقع في بلدة لو توكيه باري بلاج بشمال فرنسا ليحمل اسم إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي توفيت الأسبوع الماضي.

وتعتبر البلدة الساحلية مطارها "أكثر مطار فرنسي يعج بالبريطانيين". ولم يتقرر بعد متى سوف تتم عملية تغيير الاسم.

يشار إلى أن لو كيه باري بلاج هي مقصد عطلات شهير بين السياح البريطانيين.

وقالت البلدة في بيان إن إليزابيث الثانية "قضت فترة ولايتها مدة سبعين عاما ببذل الجهد والاحترام والاستقرار ودائما ما كانت مهتمة بالاحتفاظ بعلاقات جيدة بين بلدينا وكانت تتحدث الفرنسية وتقدر قيمة بلدنا".

توفيت إليزابيث الثانية الخميس الماضي عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال في إسكتلندا. ونتيجة لذلك، أصبح وريث العرش تشارلز الملك الجديد لبريطانيا بشكل تلقائي.

ومن المتوقع حضور العديد من رؤساء الدول والحكومات من مختلف أنحاء العالم الجنازة الرسمية للملكة، المقرر إقامتها في 19 سبتمبر، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.