كندا تسجل 1078 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

سجلت كندا 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و231 ألفا و64 إصابة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 44 ألفا و662 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 89 مليونا و35 ألفا و955 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.