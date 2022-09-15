محافظ قنا يكرم السكرتير العام لبلوغه السن القانوني للتقاعد

وسط تصفيق الحاضرين، كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، لبلوغه السن القانونى للتقاعد خلال الشهر الجارى ، حيث أهداه درع المحافظة وشهادة تقدير، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ، وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.

وقال محافظ قنا إن المهندس نبيل الطيبى نموذج للقيادى المجتهد المتفانى فى عمله، المُحب لوطنه، وهو ما أكسبه حب وإحترام جميع القيادات والعاملين بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتى تقديرا لجهوده الملموسة التي بذلها طوال فترة عمله التنفيذي بمحافظة قنا، والتي اتسمت بالتفاني والأداء المتميز، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في حياته المقبلة.

من جانبه، أعرب الطيبى عن بالغ شكره وتقديره للمحافظ وجميع القيادات التنفيذية على هذه اللفتة الطيبة، مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها فى محافظة قنا منذ تعيينه سكرتيرا عاما للمحافظة فى نوفمبر ٢٠٢١ تعتبر من أفضل فترات مسيرته المهنية، مشيدا بمستوى التعاون من جميع قيادات الجهاز التنفيذي برئاسة السيد المحافظ.

المهندس نبيل الطيبي من مواليد عام ١٩٦٢ بمحافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس العلوم عام ١٩٨٤، وحصل على العديد من الدورات التدريبية، وتم تعيينه عضوا بمجلس كلية العلوم جامعة أسيوط، وعضوا بمجلس كلية العلوم جامعة الأزهر، وتدرج فى الوظائف الإدارية والقيادية، أبرزها (رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، سكرتير عام محافظة الدقهلية، سكرتير عام محافظة قنا)، كما حصل أيضا على جائزة مصر للتميز الحكومي.

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