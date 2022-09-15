 رومانيا تسجل 2254 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة - بوابة الشروق
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رومانيا تسجل 2254 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 10:36 ص | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 10:36 ص

سجلت رومانيا 2254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و247 ألفا و140، وترتفع الوفيات إلى 66 ألفا و882 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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