مسؤول عسكري روسي: الجماعات الإرهابية أصبحت أكثر نشاطا في أفغانستان

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية الجنرال أناتولي سيدوروف، إن الجماعات الإرهابية الدولية في أفغانستان أصبحت أكثر نشاطا.

وأوضح سيدوروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، أنه تم مؤخرا نقل نحو 400 من مقاتلي تنظيم داعش إلى الأقاليم الشمالية في أفغانستان، وذلك بغرض القيام بأعمال إرهابية، موضحا أنه تم إرسالهم إلى أقاليم بادجيس وجاوزان وقندوز وتخار وبدخشان، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية وهجمات على أهداف مدنية وعسكرية.



وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية، أن المستوى العام للنشاط الإرهابي في أفغانستان ظل مرتفعا، حيث وقع نحو 250 شخصا ضحايا للإرهابيين خلال العام الجاري، فيما أصيب أكثر من ألف آخرين، موضحا أن الأهداف الرئيسية للهجمات هي كبار المسئولين في حركة طالبان.