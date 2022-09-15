 مسؤول عسكري روسي: الجماعات الإرهابية أصبحت أكثر نشاطا في أفغانستان - بوابة الشروق
الخميس 15 سبتمبر 2022 3:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

مسؤول عسكري روسي: الجماعات الإرهابية أصبحت أكثر نشاطا في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 2:21 م | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 2:21 م

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية الجنرال أناتولي سيدوروف، إن الجماعات الإرهابية الدولية في أفغانستان أصبحت أكثر نشاطا.

وأوضح سيدوروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، أنه تم مؤخرا نقل نحو 400 من مقاتلي تنظيم داعش إلى الأقاليم الشمالية في أفغانستان، وذلك بغرض القيام بأعمال إرهابية، موضحا أنه تم إرسالهم إلى أقاليم بادجيس وجاوزان وقندوز وتخار وبدخشان، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية وهجمات على أهداف مدنية وعسكرية.

وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الروسية، أن المستوى العام للنشاط الإرهابي في أفغانستان ظل مرتفعا، حيث وقع نحو 250 شخصا ضحايا للإرهابيين خلال العام الجاري، فيما أصيب أكثر من ألف آخرين، موضحا أن الأهداف الرئيسية للهجمات هي كبار المسئولين في حركة طالبان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك