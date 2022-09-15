دراسة: الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ تسببا في تراجع التفاؤل لدى الألمان

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتغير المناخ خيما على الأجواء وتسببا في تراجع التفاؤل بألمانيا.



وبحسب الدراسة التي تم نشرها اليوم الخميس، في مدينة فيسبادن بغرب ألمانيا، فإن 68% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و26 عاما بألمانيا يرون مستقبل المجتمع أكثر قتامة نوعا ما. فيما تقل هذه النسبة بشكل طفيف إلى 63% بين الفئة العمرية التي تتراوح بين 52 و66 عاما.



وذكر القائمون على الدراسة في بياناتهم أن التفسير الواضح يقول إن ذلك يرجع إلى التغييرات المناخية التي تصير ملموسة بشكل أكبر بصورة مستمرة وكذلك إلى الأزمات السياسية والاجتماعية الراهنة مثل وباء كورونا والحرب بأوكرانيا.



يذكر أن شركة التأمين الألمانية الشهيرة "أر+في" التي تتخذ من مدينة فيسبادن مقرا لها قامت بإجراء هذه الدراسة تحت اسم "تشكيل المستقبل سويا" بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها.



وتم إجراء الدراسة خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، أي بعد بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا مباشرة، وشملت أكثر من ألفي شخص.