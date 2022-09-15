إيطاليا تسجل 18 ألفا و849 إصابة جديدة بكورونا و69 وفاة

سجلت إيطاليا 18 ألفا و849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و69 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 22 مليونا و96 ألفا و450، والوفيات إلى 176 ألفا و404.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أيضا أنه تم إعطاء 140 مليونا و516 ألفا و76 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.