• لقاء مرتقب بين الرئيسين الروسي والصيني في سمرقند وسط تصاعد التوتر مع الغرب.. وواشنطن تصف التقارب بين موسكو وبكين بـ«الخبيث»

وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى سمرقند عاصمة أوزبكستان للمشاركة فى أعمال قمة منظمة شنجهاى للتعاون التى تنعقد على مدى يومين، وذلك غداة تقارير إعلامية غربية عن تعرضه لمحاولة اغتيال.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة سمرقند لحضور قمة منظمة شنجهاى للتعاون، والتى يشارك فيها قادة 15 دولة، وهى الدول الأعضاء روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان وإيران، والدول المراقبة وهى بيلاروسيا ومنغوليا وتركمانستان وأذربيجان وأرمينيا، إلى جانب تركيا.

وتُعقد هذه القمة وجها لوجه للمرة الأولى منذ تفشى فيروس كورونا قبل 3 سنوات، كما أنها أول قمة للمنظمة بعد العقوبات الغربية على روسيا.

وتأتى مشاركة بوتين فى قمة سمرقند غداة تقارير إعلامية غربية أفادت بتعرضه لمحاولة اغتيال، فيما لم يصدر عن موسكو أى تعليق رسمى فى هذا الصدد حتى مثول الجريدة للطبع.

وذكرت صحيفتا «ذا إيريش صن» الأيرلندية و«ديلى ستار» البريطانية، أمس الأربعاء، أن السيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الروسى تعرضت لهجوم بقنابل من جهة الإطار الأمامى الأيسر للسيارة تلاه تصاعد «دخان كثيف».

وتابعت أنه تم تأمين بوتين ولم يلحق به أى ضرر، مشيرة إلى أن تقارير أفادت بأن بعض حراسه الشخصيين اختفوا وسط مزاعم بأن معلومات سرية حول تحركات الرئيس الروسى وأنه تم اختراقها.

واستندت التقارير الغربية إلى رواية نشرتها قناة غامضة على تطبيق تليجرام تدعى «General SVR».

وبينما ترجح صحيفة «نيوزيلاند هيرالد» أن قناة «General SVR» يديرها لفتنانت جنرال سابق فى جهاز المخابرات الخارجية الروسى تحت اسم مستعار هو فيكتور ميخائيلوفيتش، تشير تقارير أخرى إلى أن مدير القناة محامٍ من مدينة خاركيف الأوكرانية يدعى فيكتور يرمولايف، غير أن الأخير سبق وأن نفى أى صلة له بالقناة، بحسب موقع «Meduza» الإخبارى الروسى الناطق بالإنجليزية.

ويوضح التعريف بقناة «General SVR» على موقع يوتيوب أن القائمين عليها هم أعضاء متقاعدون ونشطون فى أجهزة المخابرات بالعديد من البلدان، وأنهم أشخاص شاركوا بشكل مباشر فى عمليات سرية أو أشرفوا عليها وتمكنوا من الوصول إلى معلومات موثوقة حول الأحداث.

فى المقابل، أفاد فريق التحقق من صحة الأخبار فى مجلة «نيوزويك» الأمريكية بأن قناة «General SVR» لم تقدم أى دليل يدعم هذا الادعاء.

يشار إلى أن تلك القناة ارتبطت بالعديد من الشائعات التى تستهدف الرئيس الروسى على نحو مباشر، فعلى سبيل المثال زعمت قبل شهور أن بوتين مصاب بالسرطان وأنه يعانى من مشاكل طبية خطيرة. وادعت أيضا أن بوتين مشتت بين استخدام الأسلحة النووية والاعتراف بالهزيمة فى أوكرانيا.

ويلتقى بوتين مع نظيره الصينى شى جين بينج وعدد من القادة الآخرين خلال قمة منظمة شنجهاى التى تستمر أعمالها حتى غدا الجمعة.

وتشكل هذه القمة بالنسبة لبوتين الذى يحاول تسريع عملية إعادة تركيز اهتمامه باتجاه آسيا فى مواجهة العقوبات الغربية، فرصة لإظهار أن روسيا ليست معزولة على الساحة العالمية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

أما الرئيس شى جين بينج الذى يقوم فى آسيا الوسطى بأول زيارة له خارج الصين منذ بداية وباء كوفيد ــ 19، فقد يتمكن من تعزيز مكانته قبل مؤتمر الحزب الشيوعى الصينى المقرر عقده فى أكتوبر والذى سيسعى خلاله للحصول على ولاية جديدة ثالثة.

ويرتدى الاجتماع طابع تحد للولايات المتحدة التى تقود حملة العقوبات ضد موسكو والدعم العسكرى لكييف، وأثارت غضب بكين بزيارات قام بها مسئولون أمريكيون عدة إلى تايوان.

فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات البحرية الروسية ونظيرتها الصينية تقوم بدوريات مشتركة فى المحيط الهادئ.

وجاء فى بيان للوزارة على تطبيق تليجرام أن الجانبين يقومان بمناورات تكتيكية مشتركة وتدريبات عسكرية تتضمن استخدام المدفعية وطائرات هليكوبتر.

وأضافت أن «مهام الدوريات تشمل تعزيز التعاون البحرى بين روسيا والصين، ودعم السلام والاستقرار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومراقبة السواحل وحماية المواقع الاقتصادية البحرية الروسية والصينية».

من جانبها، وصفت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، فى مقابلة مع مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، التقارب «الصينى ــ الروسى»، بـ«الجهود الخبيثة»، لتقويض ميثاق الأمم المتحدة، وعرقلة مساعى المنظمة الدولية، والإخلال بسلامة الحدود، وانتهاك سيادة الدول.

وطالبت جرينفيلد جميع الدول، ليس فقط الأعضاء فى مجلس لأمن، ولكن أيضا الأعضاء فى الأمم المتحدة بـ«التصدى لهذه الجهود».

من جهة أخرى، وقعت إيران، اتفاق عضويتها الدائمة فى منظمة شنجهاى للتعاون، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وقال الأمين العام للمنظمة جانج مينج إن عضوية إيران فى المنظمة «ستسهم فى تعزيزها والارتقاء بمستوى عملها».

وأضاف جانج مينج خلال لقائه وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبداللهيان، فى سمرقند، «اليوم يعتبر يوما مهما لإيران ومنظمة شنجهاى للتعاون، وأهنئ أصدقائى وزملائى الإيرانيين وكذلك زملائى فى المنظمة لعضوية إيران فيها».

ومن المتوقع أن يتم قبول نحو 30 وثيقة ستعمل على تطوير أنشطة المنظمة وزيادة حجم التجارة الإقليمية وتطوير التعاون فى مجالات منها الصناعة والنقل والمشاريع والأنشطة المشتركة فى الاقتصاد الأخضر والابتكار والتقنيات الرقمية والخدمات اللوجيستية والزراعة والطب. وسيتبنى القادة «إعلان سمرقند»، وهو وثيقة أساسية تتضمن مواقف دول المنظمة تجاه أبرز المشاكل الإقليمية والعالمية.

وهذا الإعلان يهدف إلى تحسين التعاون بين دول المنظمة ومواصلة تحسين الاستقرار الإقليمى والأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين ممرات النقل وتعميق العلاقات الثقافية.