رئيس تيار الحكمة بالعراق يدعو إلى الاحتكام للدستور والقانون في إصلاح العملية السياسية

دعا رئيس تيار الحكمة بالعراق عمار الحكيم، إلى الاحتكام للدستور والقانون في إصلاح العملية السياسية بالعراق.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز اليوم الخميس، أن "الحكيم استقبل ايرك شوفالي سفير فرنسا في بغداد"، حيث تم بحث المشهد السياسي وتطوراته والأحداث الجارية في العراق، فضلا عن العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وسبل تطويرها.

وبحسب البيان، أكد الحكيم أهمية احتواء الجميع في المشهد السياسي، مشددا على ضرورة حضور الجميع فلا يمكن لأي جهة أن تسد مكان أخرى، موضحا أن الحضور في المشهد السياسي لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة إنما بالقرار السياسي وتحقيق رؤية موحدة لإدارة البلاد.

وأشار إلى أن الإصلاح يحتاج إلى اعتماد المؤسسات وتفعيلها والسياقات المتعارف عليها، حيث إن النظام الحالي وضع آليات لإصلاحه وتطويره ولابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار.

وعن العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد الحكيم أن فرنسا دولة مهمة للعراق لمكانتها وتأثيرها كإحدى دول مجلس الأمن دائمة العضوية، ولابد من إدامة التعاون وتعزيزه بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادة العراق.