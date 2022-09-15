السفارة الأمريكية في طرابلس تناشد قادة ليبيا إنهاء العمل على خارطة طريق للانتخابات

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، اليوم الخميس، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، موضحة أن «الديمقراطية كنظام يستجيب لإرادة الشعب لصالح الجميع».



وكتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «نحتفل اليوم بالديمقراطية كنظام يستجيب لإرادة الشعب لصالح الجميع. فالديمقراطية تضع الحكم في أيدي الشعب. وللمواطنين دور هام في تعزيز الديمقراطية سواء عن طريق التصويت أو تعزيز الشفافية أو محاربة الفساد».



وأضافت: «قرابة العام مضت منذ أن سجّل الملايين من الليبيين للتصويت والانتقال إلى حقبة جديدة من السلام والاستقرار والوحدة الوطنية. لذا نحث قادة ليبيا على الوفاء بوعودهم وإنهاء العمل على خارطة طريق للانتخابات».



ويحتفل العالم يوم 15 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للديمقراطية، وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم الدولي في عام 2007، بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها، ودعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات للاحتفال به بطريقة مناسبة تساهم في رفع الوعي العام بالديمقراطية.







1/2 نحتفل اليوم بالديمقراطية كنظام يستجيب لإرادة الشعب لصالح الجميع. فالديمقراطية تضع الحكم في أيدي الشعب. وللمواطنين دور هام في تعزيز الديمقراطية سواء عن طريق التصويت أو تعزيز الشفافية أو محاربة الفساد.#اليوم_العالمي_للديمقراطية #ليبيا pic.twitter.com/gYcnS2V51T — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) September 15, 2022