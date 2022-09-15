قالت الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن اللجنة التي جرى تشكيلها بقرار من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لحل مشكلة تواجد الجمال على الطرق بجنوب سيناء ليلًا مما يؤدي إلى وقوع حوادث طرق متعددة، تحركت سريعًا خاصة بعد وقوع حادثي تصادم أتوبيسين بجملين في نفس اليوم على الطريق الدولي بالقرب من مصنع الجبس بمدينة أبو زنيمة.



وأوضحت مدير عام مديرية الطب البيطري، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الخميس، أن اللجنة برئاسة فوزي همام مفوض محافظ جنوب سيناء للمحليات، قامت بالمرور على أهالي الوديان المحيطة بالمنطقة التي وقع بها الحادثين المتتاليين لتوزيع أطواق فسفورية على أصحاب الجمال لوضعها على أعناق الجمال؛ لتعطي ضوء ليلًا لتنبيه قائدي السيارات خلال سيرهم على الطرق الدولية والرئيسية.



وأشارت إلى أن اللجنة وزعت 500 طوق على أصحاب الجمال بالوديان التابعة لمدينة أبوزنيمة، مشيرة إلى أنه جرى توزيع 500 طوق بقرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء، ليصل إجمالي عدد الأطواق الفسفورية التي جرى توزيعها 1000 طوق حتى الآن.



وكان قد أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم أتوبيسين مع جملين بجوار مصنع الجبس على الطريق الدولي قبل مدينة أبوزنيمة بنحو 50 كيلو أمام مصنع الجبس، وذلك يوم الاثنين الماضي.



ووقعت الحادثتان في نفس المكان بفارق توقيت ساعتين فقط، وأسفر الحادث الأول عن إصابة شخصين، وأسفر الحادث الثاني عن إصابة 9 أشخاص، وجرى الدفع بسيارات إسعاف؛ لنقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس العام لتلقي العلاج اللازم.