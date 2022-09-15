أعلنت مؤسسة بيل وميليندا جيتس عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة نحو 7.5 ملايين دولار للمتضررين من الفيضانات في إقليمي السند وبلوشستان الباكستانيين.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم الخميس، أن مؤسسة بيل وميليندا جيتس أكدت تخصيص منحها الحالية لتعزيز عمليات الإنقاذ والإغاثة في باكستان المتضررة بشدة من جراء الفيضانات الأخيرة بها.

وفي رسالة موجهة إلى السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، السفير مسعود احمد خان، نقل رئيس التنمية العالمية لمؤسسة بيل وميليندا جيتس كريستوفر إلياس أن برنامج شلل الأطفال الخاص به سيدعم أيضًا 1200 معسكر صحي تديره جامعة آغا خان بمدينة كراتشي في أسوأ المناطق المتضررة من الفيضانات.