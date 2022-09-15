باحث روسي: أصل نشأة فيروس كورونا قد يظل مجهولا للأبد

قال الباحث الروسي ومدير تطوير مركز "تشوماكوف العلمي الفيدرالي" الروسي كونستانتين تشيرنوف إن أصل نشأة فيروس كورونا قد يظل مجهولا إلى الأبد.

وأوضح تشيرنوف - لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس - أنه يجب إجراء بحث مفصل لفهم الموقف بشكل كامل؛ الأمر الذي يتطلب عددًا من القرارات الإدارية، وكذلك السياسية التي لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعلوم.

ولفت إلى أنه إلى الآن يُعتقد أن الفيروس نشأ من أصل طبيعي إلى أن يثبت عكس ذلك. وقال "وفقًا لأكثر الباحثين منطقية ومسئولية ، فإن الفيروس نفسه لا يحمل أي علامات واضحة على أنه من صنع الإنسان".