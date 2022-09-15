تراجع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الخميس، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 10 سبتمبر الحالي، على خلاف توقعات المحللين.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات المسجل خلال الأسبوع الماضي تراجع بمقدار 5000 طلب إلى 213 ألف طلب مقابل 218 ألف طلب خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى 226 ألف طلب مقابل 222 ألف طلب خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع التراجع غير المتوقع خلال الأسبوع الماضي تراجع عدد الطلبات إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 28 مايو الماضي عندما سجل 202 ألف طلب.

وكشف التقرير عن تراجع متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 224 ألف طلب بتراجع قدره 8000 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 232 ألف طلب أسبوعيا.