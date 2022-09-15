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إنهاء إضراب حكمات الدوري الإسباني للسيدات

د ب أ
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 12:34 م | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 12:34 م

أنهت حكمات الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات إضرابهن الذي استمر أسبوعا وذلك بعد أن تم تلبية مطالبهن.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم التوصل لاتفاق، اليوم الخميس.

وطالبت الحكمات بالحصول على أموال إضافية والعمل في ظروف مشابهه لزملائهم الرجال.

تم تأجيل المباريات الافتتاحية في الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات الأسبوع الماضي بسبب الإضراب، ولكن مباريات الدوري ستنطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وهذا هو أول موسم احترافي لكرة القدم النسائية في إسبانيا.

وسجلت إسبانيا رقما قياسيا عالميا من حيث عدد حضور مباريات السيدات، عندما حضر 553ر91 ألف مشجع لمشاهدة فريق برشلونة في المباراة التي فاز فيها على غريمه التقليدي ريال مدريد 5 / 2 في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو يوم 30 مارس الماضي.


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