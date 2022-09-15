 الجزائر: تراجع عدد الإصابات اليومية بكورونا بواقع 9 إصابات جديدة خلال ٢٤ ساعة - بوابة الشروق
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الجزائر: تراجع عدد الإصابات اليومية بكورونا بواقع 9 إصابات جديدة خلال ٢٤ ساعة


نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 8:16 ص | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 8:16 ص

شهدت الجزائر، اليوم، تراجعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بإجمالي 9 إصابات جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أقل معدل إصابات منذ أشهر.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و570 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و211 شخصا ، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و789 حالة.
وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.


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